Welche Frauen die Billionen für den Ökoumbau organisieren: Auf den Kongressen an der Frankfurt School of Finance sprechen häufig ältere Männer in gediegenen Anzügen über Technikalien der Bankenwelt. Nicht so am 14. Oktober 2022. Schon bei der Begrüßung zum Sustainable Finance Gipfel standen neben zwei Herren in Schwarz zwei Damen in Bunt auf der Bühne des Audimax. Die beiden Keynotes hielten hochrangige Rednerinnen. Auf den Panels saßen teilweise mehr als die Hälfte Frauen. Das Treffen der Finanzavantgarde in Frankfurt am Main ist nur ein Beispiel für einen mächtigen Trend: Bei der Finanzierung der grünen Transformation der Wirtschaft geben Frauen den Ton an. Unsere Kollegin Eva Müller hat einige von ihnen getroffen.