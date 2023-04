Der Fluch der Wärmepumpe: Nach mehr als einem Jahrhundert prosperierender Unabhängigkeit steht dem hessischen Heizungsbauer Viessmann die Flucht in die Arme eines stärkeren Konkurrenten bevor. Die Gespräche mit dem US-Konzern Global Carrier aus Florida seien weit fortgeschritten, heißt es aus Verhandlungskreisen. Bereits im Februar hatten unsere Reporter Kirsten Bialdiga und Michael Freitag über mögliche Verkaufspläne berichtet. Nun scheint es so weit zu sein. Von einem elf Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot ist die Rede. Eine Sensation – und doch logische Folge der Energiewende. Selbst die Viessmanns, eine der reichsten Dynastien Deutschlands, haben offenbar nicht genug Kapital, um mit dem Boom der Wärmepumpen mithalten zu können. Ein Lehrstück über die Tücken der Transformation (und einen einmaligen Deal) haben Lukas Heiny und Michael Freitag recherchiert .

Gefangene Bankkunden: Gut 28 Milliarden Dollar sammelten die Vermögensverwalter der Schweizer Großbank UBS zwischen Anfang Januar und Ende März an frischen Kundengeldern ein. Erhebliche Teile des Geldregens dürften direkt aus der Nachbarschaft am Züricher Paradeplatz gekommen sein. Es waren genau die Wochen, in denen sich die Krise der Credit Suisse zur bevorstehenden Implosion zuspitzte. Am Ende folgte die staatlich verordnete und hektisch vollzogene Zwangsübernahme der zweitgrößten Schweizer Bank durch den Erzrivalen UBS. Nun wissen die flüchtigen Kunden, dass sie genauso gut hätten abwarten und Tee trinken können.