Das US Department of Energy schwört auf Lastenräder: Das National Renewable Energy Laboratory der US-Behörde hat in einer zweijährigen Studie in der Kleinstadt Durango in Colorado herausgefunden, dass Cargo-E-Bikes einen offenen Transportbedarf abdecken können. Sie sind immerhin mindestens 95 Prozent kostengünstiger als SUVs. Praktisch, wenn auch nicht überraschend: Sie verursachen auch mindestens 99 Prozent weniger CO 2 -Emissionen.