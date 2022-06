G7-Staaten geeint: Die sieben führenden demokratischen Industrienationen wollen China mit einer globalen Infrastrukturinitiative Konkurrenz machen. Die USA haben 600 Milliarden US-Dollar zugesagt, die EU rund 300 Milliarden und aus Japan kommen noch einmal 65 Milliarden Dollar. Das Projekt wird als Antwort auf Chinas Seidenstraße interpretiert, mit der die Volksrepublik Entwicklungsländer stärker an sich binden will. Warum sich das Treffen in dem bayerischen Schloss Elmau als wichtigster G7-Gipfel der Geschichte erweisen könnte, hat unser Kolumnist Henrik Müller hier für Sie aufgeschrieben.