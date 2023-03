Liebe Leserin, lieber Leser,

erst monatelange Lockdowns und Ladenschließungen während der Corona-Zeit, dann Inflation nebst Konsumzurückhaltung der Kundschaft und nebenher noch die Dauerkonkurrenz im Internet – kaum eine Branche hat in diesen Zeiten so zu kämpfen wie der Einzelhandel. Die jüngsten Nachrichten dokumentieren das eindrücklich: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof musste vor einigen Wochen zum zweiten Mal binnen zwei Jahren Insolvenz anmelden und versucht nun per Sanierung einmal mehr zurück auf die Beine zu kommen.