Eigentlich wollen wir uns derzeit gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Wir möchten in den Urlaub fahren, das gute Wetter genießen und endlich wieder ohne FFP2-Maske unsere Freunde treffen. Doch die schwierige wirtschaftliche Lage begegnet uns leider überall: In den langen Schlangen am Flughafen, wo das Personal fehlt, beim Blick auf die hohen Preise an der Tankstelle und im Supermarkt oder beim monatelangen Warten auf das neue Auto.