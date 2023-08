Vinfast aus Vietnam überholt Ford und GM: Sie kennen vermutlich Vinfast, den noch jungen Hersteller sportlicher Elektroautos aus Vietnam. Das Unternehmen wurde 2017 von Pham Nhat Vuong, dem reichsten Mann des Landes, gegründet. Vuong nutzte zunächst alte BMW-Technik und verkaufte 2021 in der Heimat rund 35.000 Autos. Inzwischen hat Vinfast auch einige Fahrzeuge nach Nordamerika exportiert (Wichtig! Welt erobern!); laut S&P Global Mobility sind mittlerweile ganze 137 Vinfast-Fahrzeuge in den USA registriert. Gewinne schreibt das Unternehmen noch keine, doch Chefin Le Thi Thu Thuy brachte das Kunststück fertig, Vinfast rechtzeitig zum Börsengang an der Nasdaq in dieser Woche als globale Erfolgsgeschichte zu verkaufen. Die Bewertung von Vinfast schoss am ersten Handelstag zeitweise auf rund 85 Milliarden Dollar, das ist fast so viel, wie die etablierten US-Autoriesen GM (46 Milliarden) und Ford (48 Milliarden) gemeinsam auf die Waage bringen. Zeichner der Aktie finden das höchst erfreulich, Kritiker wittern akute Absturzgefahr.