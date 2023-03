Krise der Silicon Valley Bank belastet Bankaktien: Die Probleme der amerikanischen Silicon Valley Bank haben an der Börse zu einem Ausverkauf europäischer Bankenwerte geführt. Die Aktien der auf die Finanzierung von Tech-Start-ups spezialisierten Bank hatten am Donnerstag an der Wall Street einen Rekord-Tagesverlust erzielt. Der europäische Bankenindex fiel in der Folge am Freitag um fast fünf Prozent. Im Dax verlor die Deutsche Bank fast zehn Prozent.