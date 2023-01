Den Milliardären dieser Welt geht es derzeit wie einem normalen Geldanleger auch: Sie haben im Jahr 2022 in der Regel viel Geld am Aktienmarkt verloren und fragen sich, wie sie das verbleibende Kapital vor der Inflation schützen können. Und sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, um wieder einzusteigen.

Natürlich hat man in der höchsten Vermögensklassen noch Immobilien, Ländereien, Firmenreiche – aber am Kapitalmarkt gleichen sich die Probleme. Daher lohnt für Privatanleger ein Blick, welche Risikostrategie die hoch bezahlten Family-Offices der Vermögenden gerade fahren. Mein Kollege Mark Böschen hat auf Investmentforen recherchiert und mit Vermögensverwaltern gesprochen. Als Ergebnis skizziert er eine Strategie des Großkapitals, die auch für mittlere und gehobene Einkommen in den kommenden Monaten sehr nützlich sein dürfte.

Wichtigste Lektion: Unterschätze niemals die Power von Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank hat klargemacht, dass die Fed die Zinsen 2023 weiter erhöhen und zudem Anleihen verkaufen wird. Damit fließen pro Monat rund 95 Milliarden Dollar aus dem Markt ab. Das Geld am Finanzmarkt wird bald so knapp wie der Sauerstoff am Mount Everest. Viele Vermögensverwalter haben deshalb ihre Aktienquote gesenkt und investieren vermehrt in inflationsgesicherte Anleihen. Sobald aber die richtigen Signale vernehmbar sind, werden sie umschwenken. Wie Sie Ihr Geld schützen und das richtige Timing entwickeln, lesen Sie hier: Die Anlagestrategien der Family-Offices.