Ein Ende dieses Bärenmarktes ist leider nicht in Sicht: Die drei Altmeister der deutschen Geldanlage-Szene – DJE-Kapital-Gründer Jens Ehrhardt, DWS-Urgestein Klaus Kaldemorgen und Vermögensverwalter Bert Flossbach – erwarten weitere Kursverluste an den Börsen. Die Haudegen haben immerhin Erfahrung: In ihrer Karriere haben sie so einige Crashs live erlebt, nicht bloß im Lehrbuch nachgelesen. Unser Kollege Mark Böschen beschreibt, wie die drei Profis in diesen schwiegen Zeiten Verluste vermeiden , warum sie trotz allem nicht auf Aktien verzichten und auf welche Branchen sie jetzt setzen.