Wer mit Joel Tillinghast spricht, kann viel über erfolgreiche Geldanlage lernen. Die Investorenlegende des Fondshauses Fidelity hat mit seinem Fonds seit 1989 doppelt so viel Rendite geliefert wie der US-Index S&P 500. Wer vor 33 Jahren 10.000 Dollar bei Tillinghast angelegt hätte, besäße heute Fondsanteile im Wert von fast 450.000 US-Dollar. Mit Interviews ist der Altmeister sehr sparsam, doch mit unserem Kollegen Mark Böschen hat der 64-Jährige ausführlich gesprochen und tiefe Einblicke in die Kunst der Geldanlage gegeben.

Tillinghast ist wie Warren Buffett ein Value Investor: Er kauft unterbewertete Unternehmen mit stabilem Cashflow, denen er starkes Wachstum zutraut. Trotz des jüngsten Kursrutsches hält er viele US-Techaktien noch immer für zu teuer. In Zeiten hoher Inflation hält er es eher mit Herstellern von Lebensmitteln oder kurzfristigen Konsumgütern, die mit starken Marken Kunden binden. Tillinghasts Mentor Peter Lynch hatte in den inflationsgeplagten 70er Jahren zum Beispiel in den Einzelhändler Wal Mart investiert, dessen Wert sich dann verzehnfachte. "Aldi würde ich heute kaufen, wenn die an der Börse wären", sagt Tillinghast.

Die Chancen, inmitten von Inflation und Börsen-Depression solche "Verzehnfacher" aufzuspüren, seien gar nicht so schlecht, erklärt er. Das Problem sei, jetzt durch die schlimmste Phase zu kommen, bis die Menschen das Gefühl haben, dass die Inflation wieder unter Kontrolle sei. "Dann wird es absolut fantastisch werden." Auf welche Aktien er setzt, wie er sie auswählt und was ihm sonst noch wichtig ist – lesen Sie hier: Die Inflationsstrategie des Altmeisters.