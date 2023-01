Razzien bei Investmentbank: Die Investmentboutique Perella Weinberg steht im Zentrum eines Skandals um Insiderhandel , wie meine Kollegin Katharina Slodczyk exklusiv recherchiert hat. So ermitteln Aufsichtsbehörden und die Staatsanwaltschaft Frankfurt bereits seit 2021 gegen mehrere Verdächtige und führten Razzien in mehreren Städten durch – darunter in Frankfurt und München. Den Ermittlern waren Unregelmäßigkeiten bei Aktiengeschäften in Deutschland aufgefallen. Ein Perella-Mitarbeiter soll dabei vertrauliche Informationen über unmittelbar bevorstehende Deals ausgeplaudert haben. Mittels der Indiskretionen wurden offenbar Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe realisiert.