In der Kategorie "Operations of The Future" ging die Auszeichnung an den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der mit seinen innovativen bildgebenden Diagnostik- und Therapieverfahren weltweit führend ist. "Die völlig neue Qualität bei der Computer- und Kernspintomografie hat mich zutiefst beeindruckt", so die Unternehmerin und Gründerin Verena Pausder (44) in ihrer Laudatio. "Es ist phänomenal, welche Einblicke wir inzwischen in den menschlichen Körper haben und wie präzise Gesundheitsgefahren erkannt werden können."

Seit der Abspaltung von der Mutter Siemens ist der Medizintechnikriese zu einem der zehn wertvollsten Unternehmen Deutschlands aufgestiegen. Digitale Technologien und künstliche Intelligenz zählen bei Siemens Healthineers zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Weiterentwicklung ihrer Produkte, die in Diagnostikzentren und Operationssälen täglich Menschenleben retten. Vorstandschef Bernd Montag (54), der mit seinem kompletten Vorstand die Auszeichnung entgegennahm, plädierte dafür, die Debatte über künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland zu versachlichen. "Wir sollten nicht reflexhaft verbieten, was es Neues gibt, sondern nach dem Nutzen fragen", sagte er. "Wäre es nicht besser, wenn mein Arzt dank KI weiß, wie 10.000 vergleichbare Behandlungen abgelaufen sind?"