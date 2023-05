Japan ist strategisch Teil des Westens, geografisch aber der Nachbar Chinas. In Hiroshima will der G7-Gastgeber deshalb vermitteln. Mit hinzugeladen hat man die anderen wichtigen Regierungen des Indopazifik, von Australien bis Vietnam. Der wohl wichtigste dieser Player ist Indien: Geoökonomischer Hoffnungsträger mit vielen Problemen und im September Gastgeber des diesjährigen G20-Treffens. Diese erweiterte Runde, an der dann auch China teilnimmt, ist inzwischen längst der eigentliche Weltwirtschaftsgipfel.