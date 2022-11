Doch das passt so gar nicht in die Strategie des Emirats, berichtet Kollege Kai Lange. Emir Hamad Al Thani forderte von Berlin, das Erdgas über einen Zeitraum von 20 Jahren abzunehmen. Der Wüstenstaat wollte Deutschland zudem verbieten, überschüssiges LNG an andere Staaten weiterzuverkaufen oder Lieferungen zu stornieren. Habeck ließ den Deal daraufhin platzen. Warum die Kataris ihre Gaskunden über Jahrzehnte binden wollen, welches andere europäische Land auf die Bedingungen des Wüstenstaats einging und warum Katars Energieminister Saad al-Kaabi der Europäischen Union droht, erfahren Sie hier: "Warum der WM-Gastgeber Deutschland auflaufen lässt ."