Heilsbringer für Tui? Sebastian Ebel müsste nicht arbeiten, Geld hat er als mittelständischer Unternehmer und ehemaliger Tui-Manager genug verdient. Sebastian Ebel will arbeiten – und endlich mal uneingeschränkt den Ton angeben. Gelegenheit dazu erhält der selbstbewusste Finanzexperte jetzt: Tui-CEO Fritz Joussen geht in den Ruhestand, Finanzvorstand Ebel folgt ihm an die Spitze. Unser Kollege Michael Machatschke kennt Ebel und den schlingernden Reisekonzern lange und schildert heute in einem ausführlichen Porträt die zwei Seiten des Topmannes: Ebel krittelt ausgiebig, gern in den Ressorts anderer, und reagiert schnell mal angefasst, wenn er um ihn selbst geht. Der Tui dürften also emotionale Zeiten bevorstehen, schwierige sowieso: Der Konzern hat die Corona-Delle noch nicht komplett überwunden, das angejahrte Geschäftsmodell benötigt angesichts flinker digitaler Konkurrenz von Booking.com eine Generalüberholung. Viel Arbeit also für Ebel – aber genauso mag er es ja auch: "Wie der neue Tui-Boss den Reiseriesen retten will."