Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Die Klammer ist, wie so oft in diesen Zeiten, der Klimawandel. Gäbe es die Notwendigkeit zur Senkung der CO 2 -Emissionen nicht, dann gäbe es womöglich auch nicht das Elektroauto, dessen Akku auf dem Car Carrier "Fremantle Highway" in Brand geraten ist. Dass die Waldbrände in Griechenland mit der Erderwärmung zusammenhängen dürften, liegt ohnehin auf der Hand. So wird zugleich deutlich, wie wichtig und herausfordernd der globale Kampf gegen den Klimawandel ist. Selbstverständlich ist die Transformation der Wirtschaft in diese Richtung auch bei uns allgegenwärtig. Aktuell haben wir dazu etwa diese Stücke im Angebot: