Tipps vom Karrierecoach: In Deutschland fehlen rund 400.000 Fachkräfte – doch nur vier Prozent der deutschen Unternehmen stellen neue Mitarbeiter ein, die kein Deutsch sprechen. Selbst Absolventen von Elite-Unis wie Harvard oder Princeton scheitern an der Borniertheit der Personalmanager. Das muss sich ändern, fordert Karrierecoach Chris Pyak. Der Berater hat selbst in London, Estland, Moskau, Zypern und Lettland gelebt und bei seiner Rückkehr nach Deutschland einen regelrechten Kulturschock erlebt – ihm schien, nur er selbst habe sich verändert und in Deutschland bleibe in Sachen Integration alles beim Alten. Maren Jensen hat mit Pyak ein ausführliches Interview geführt und sich seine Tipps für Arbeitgeber abgeholt: "Unternehmen müssen von ihrem hohen Roß runterkommen".