Carla Kriwet trat ihren Job als CEO von Fresenius Medical Care (FMC) erst Anfang Oktober an – und legte am späten Montag im gegenseitigen Einvernehmen, wie es anschließend hieß, ihr Amt nieder. Dass es ganz so einvernehmlich dann wohl doch nicht zuging bei FMC, zeigt schon der genannte Grund in der offiziellen Konzernmitteilung: "strategische Differenzen". Die Zeichen, die jetzt aus dem Unternehmen dringen, deuten auf einen handfesten Streit auf der Führungsebene hin. Kriwet lag offenbar über Kreuz mit Michael Sen, dem ebenfalls frisch inthronisierten CEO des Mutterkonzerns Fresenius und Aufsichtsratschef von FMC. Dieser forderte einen stärkeren "Fokus auf den operativen Turnaround".