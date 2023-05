Zum Abschluss heute noch einmal zurück zur Börse. Einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf den Aktienkurs ist langfristig die Gewinnentwicklung eines Unternehmens, das ist bekannt. Wohl dem also, der in die Zukunft blicken kann – wer weiß, wie sich der Gewinn entwickeln wird, kann auch erahnen, wohin es mit dem Aktienkurs geht. Jetzt die forsche These: Es gibt eine künstliche Intelligenz, die angeblich aus der Stimme eines CEOs bei der Bekanntgabe von Geschäftsprognosen heraushören kann, ob sein Unternehmen im nächsten Jahr Gewinn machen wird. Blödsinn? Dachte ich zunächst auch. Aber dann las ich das Interview, das mein Kollege Ingmar Höhmann vom Harvard Business manager mit Doron Reichmann geführt hat . Reichmann gehört zu den Wissenschaftlern, die an der besagten KI arbeiten und eine Studie dazu erstellt haben. In dem Gespräch erläutert er seine Arbeit und alles, was damit zusammenhängt – und das ist keineswegs Blödsinn, sondern zweifellos lesenswert.