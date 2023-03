Was folgt daraus für die privaten Hauskäufer? Wann dreht der Markt und welche Nischen lohnen sich noch? Was sollte die Politik gegen die Wohnungsnot tun? Das habe ich Moritz Schularick (48) gefragt, der so etwas wie der Ökonom der Stunde ist: Er ist Wirtschaftshistoriker, Experte für internationale Finanzkrisen und für die großen Trends der Globalisierung. Er braucht selbst bald übrigens auch eine neue Bleibe: Von der Uni Bonn wechselt Schularick im Juni als neuer Präsident an das Kieler Institut für Weltwirtschaft.

