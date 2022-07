Wie Manager als Linkedin-Influencer Geld verdienen: Rund 60.000 Menschen lesen auf Linkedin, was Johannes Kliesch so umtreibt. Etwa, dass er es "verkackt hat", wie er schreibt, auf seinen Körper zu hören, und er deswegen am Sonntag, nach einer stressigen Woche, 16 Stunden schläft. Er referiert, wie er sich in seinem Unternehmen für mehr Diversität einsetzt oder seine Neueinstellungen managt. Seine Follower begleiten ihn im Privaten und im Job. Kliesch ist in der Start-up-Szene einer der aufstrebenden Stars. Sein Start-up Snocks setzt mittlerweile 50 Millionen Euro mit Produkten wie Socken und Unterhosen um. Kliesch, findiger Geschäftsmann, hat aber noch eine andere Einkommensquelle. Er wirbt bei Linkedin auch für andere Unternehmen. Manche nennen es Business-Influencing, Ambassador-Marketing oder die moderne Form des Markenbotschafters, gemeint ist immer das Gleiche: Unternehmer und Manager nutzen soziale Medien nicht länger nur, um sich und das eigene Unternehmen in ein besseres Licht zu rücken. Sie promoten dort auch andere. Gegen Cash. Unsere Kollegin Margret Hucko hat sich angeschaut, wie das Geschäftsmodell funktioniert.