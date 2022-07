Ferrari – das ist der Inbegriff für teure, extravagante, PS-starke Sportwagen, natürlich mit Benzinmotor. Die Marke ist ein Mythos. An der Börse ist das Unternehmen pro verkauftem Auto fast 170-mal so viel wert wie BMW. Dennoch steht nun ein radikaler Umbau an: Ferrari soll künftig elektrische Supersportwagen bauen – und gleichzeitig in die digitale Ära starten. Kann das bei Italiens Nationalheiligtum gutgehen? Meine Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag haben sich auf die Spur der größten Wette der Autoindustrie begeben .