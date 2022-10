Volkswagen investiert rund zwei Milliarden Euro in China: Der Wolfsburger Autobauer steckt in puncto Investitionsfreude hinter den Quandt-Erben nicht zurück. VW will rund zwei Milliarden Euro in ein Software-Joint-Venture in China investieren. Mit der Beteiligung an dem Software- und Elektronik-Spezialisten Horizon Robotics will Volkswagen seine Tochter Cariad stärken und wieder an die digital enteilte Konkurrenz herankommen. Gleichzeitig will sich der Vorstand auf dem für VW wichtigsten Markt möglichst autark aufstellen. Noch sind die Verträge nicht unterschrieben, aber der Vorstand habe Zustimmung signalisiert und könnte die Pläne bereits am morgigen Donnerstag durchwinken, wie unser Kollege Michael Freitag erfahren hat. Alles über VWs nahenden Milliarden-Deal in China lesen Sie hier.