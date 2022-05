Schon seit Monaten haben die Inflationsraten in Deutschland und der Euro-Zone wieder Höhen erreicht, die viele Jahre lang undenkbar erschienen. Und beinahe ebenso lange warteten die Finanzmärkte und die Öffentlichkeit auf eine klare Aussage der Europäischen Zentralbank , was sie gegen die steigenden Verbraucherpreise tun werde. Schließlich ist es die primäre Aufgabe der Zentralbank, für Preisstabilität zu sorgen.

Nun ist es endlich so weit: In der ungewöhnlichen Form eines Blog-Beitrages stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Internetseite ihres Hauses das Ende der Negativzinsen im dritten Quartal dieses Jahres in Aussicht. Ein "richtiger Schritt", sprang Bundesbank-Präsident Joachim Nagel seiner Kollegin sogleich zur Seite.