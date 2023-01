Doch die Französin hat aus ihren Fehlern und der Kritik Konsequenzen gezogen. Sie definiert ihre Rolle inzwischen anders, hat ihren Führungsanspruch, ihren Arbeitsstil und auch die Prozesse und Schwerpunkte der EZB geändert. Meine Kollegin Katharina Slodczyk hat die EZB-Chefin bei ihrer Metamorphose begleitet, hat mit ihr gesprochen, mit ihren Beratern, mit anderen Notenbankchefs quer durch Europa und unabhängigen Ökonomen. Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2021 begann die Veränderung, schreibt Slodczyk in ihrem Stück, das gleichzeitig Titelgeschichte unseres Magazins ist. Lagarde habe sich von einer Getriebenen in eine sanfte Gestalterin verwandelt, die den EZB-Rat dahin steuere, wo es ihr notwendig erscheine.