Die Elektroauto-Angreifer aus China: Nio , BYD und Great Wall Motor sind in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, bereits weit an den deutschen Herstellern vorbeigezogen. Selbst der damalige Volkswagen -Chef Herbert Diess gestand im November 2021 ein: "Die sind richtig gut." Nun wollen die Autobauer auch den deutschen Markt erobern. Doch der Start verläuft ziemlich holprig, wie mein Kollege Christoph Seyerlein herausgefunden hat.

Der Braindrain bei Lucid: Wir bleiben beim Thema Elektroautos – und den Absatzschwierigkeiten in Deutschland. Das luxuriöse Elektromodell Air des US-Autobauers Lucid Motors wurde von der Fachpresse in den höchsten Tönen gelobt. Doch in Deutschland brachte das Unternehmen in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres gerade einmal fünf Fahrzeuge auf die Straße. Die Produktion schwächelt, die Finanzkennzahlen enttäuschen und nun verlassen auch noch drei Branchenexperten den Aufsichtsrat. Lesen Sie hier alles über die Hintergründe.