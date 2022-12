Warum Bettina Orlopp die einflussreichste Frau der deutschen Wirtschaft ist: In wohl keinem anderen deutschen Traditionskonzern gehörte der Ausnahmezustand in den vergangenen Jahren so sehr zum Tagesgeschäft wie bei der Commerzbank. Finanzkrise, Teilverstaatlichung, Geldbußen, Multimillionenverluste, Digitalisierungdesaster, Stellenabbau. Etliche Topleute haben die Bank verlassen, für eine vermeintlich bequemere und eindrucksvollere Karriere. Oder nur mal für ein bisschen Ruhe. Eine ist geblieben: Bettina Orlopp. Sie hat verlässlich den Schokoteller in ihrem Büro nachgerüstet, der dort stets für Gäste bereitsteht. Sie hat zugehört, entschieden und ist so zum personifizierten Gravitationszentrum der Bank geworden. Das hat die Jury unserer "100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft" beeindruckt – sie hat Orlopp zur Prima inter Paris 2022 gewählt. Eva Buchhorn und Katharina Slodczyk haben die Managerin getroffen.