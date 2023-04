Doch der Mann, der ursprünglich mal Maurer werden wollte und auch als CEO einer börsennotierten Firma die Öffentlichkeit tunlichst meidet, besitzt offenbar das Talent zur Coolness. Materieller Wohlstand, so heißt es über ihn, interessiere ihn nicht übermäßig. Die aktuelle Schwächephase in seinem Kerngeschäft scheint er relativ ungerührt an sich vorbeiziehen lassen zu wollen. Mein Kollege Christoph Rottwilm hat den scheuen Unternehmer porträtiert: "Patrizia-Gründer Wolfgang Egger - einmal Milliardär und zurück."