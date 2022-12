Meine Empfehlung für den Abend:

Zeitenwende in der Filmbranche: Dass es zum Problem werden kann, männlich, weiß und gutaussehend zu sein, würden Sie – Hand aufs Herz – nicht auf Anhieb vermuten. Es könnte aber so kommen, sollten Sie zum neuen Jahr etwa mit dem Gedanken spielen, den Bürojob an den Nagel zu hängen und ins Filmgeschäft zu wechseln. Die neuen Stoffe nehmen mit Wucht gesellschaftskritische Debatten auf. Mit Gender Diversity, #BlackLivesMatter und #Metoo verändert sich auch der Anforderungskatalog an Protagonistinnen und Protagonisten: "Genormte Schönheit", sagt Künstleragentin Heike-Melba Fendel, "ist zunehmend out."