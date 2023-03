14, 12, 57. Die Neuzulassungszahlen der gehypten chinesischen E-Auto-Neulinge Nio, Great Wall Motor und BYD sind in Deutschland bis dato mehr als überschaubar, obwohl in der Branche höchst aggressive Zielwerte kursieren. Fairerweise sei gesagt: Ihr Start fällt in eine zähe Phase am Automarkt. Doch allein darauf können die Chinesen ihren Stotterstart nicht schieben. Analyse eines verpufften Angriffs.