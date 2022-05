Wohin nur mit dem Geld? Am Aktienmarkt sieht es derzeit düster aus: Notenbanken erhöhen die Zinsen, der russische Angriff auf die Ukraine dürfte Europa in eine Rezession stürzen, China ist in einer Lockdown-Dauerschleife gefangen. Die Börsen erleben nach mehr als zehn Jahren des billigen Geldes eine Trendwende. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch bleiben die Bewertungen und Abwärtsrisiken hoch. Das Geld einfach auf dem Konto liegenzulassen, ist in Zeiten hoher Inflationsraten auch keine Lösung. Was also tun?

Was man mit seinem Geld anstellen kann, zeigt aktuell die Hamburger Milliardärsfamilie Otto. Der Clan, einst mit Versand- und Einzelhandel groß geworden, ist mit 20 Prozent an der Deutschen Euroshop beteiligt und will diese nun komplett übernehmen. Das im SDax notierte Unternehmen betreibt derzeit 21 Einkaufscenter in Europa, darunter die Altmarkt-Galerie in Dresden und das Main-Taunus-Zentrum in Frankfurt. Während der Corona-Pandemie liefen die Geschäfte schlecht, viele Mieter machten dichten oder mussten durch niedrigere Mieten unterstützt werden.

Doch statt die Beteiligung nach mageren Jahren nun eilig loszuschlagen, schaute sich Großaktionär Alexander Otto das Portfolio gemeinsam mit dem US-Investor Oaktree noch einmal genau an. Und kam zu dem Schluss: Die Chancen sind bei Euroshop inzwischen wieder größer als die Risiken. Allein der Buchwert der Shoppingcenter-Immobilien übersteigt die Bewertung des gesamten Unternehmens deutlich. Die meisten Mietverträge sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt, sodass die Deutsche Euroshop auch eine langjährige Inflation nicht fürchten muss. Alles gute Gründe also für Otto und Oaktree, um den übrigen Investoren im Zuge des Übernahmeangebots 22,50 Euro je Aktie zu bieten. Die Analyse, die Vermögensverwalter Georg von Wallwitz exklusiv für manager magazin erstellt hat, zeigt zwei Dinge. Erstens: In schwierigen Börsenzeiten wie diesen schlägt die Stunde der Value-Investoren. Und zweitens: Das Angebot, das Otto und Oaktree den Euroshop-Aktionären unterbreiten, scheint deutlich zu niedrig zu sein.