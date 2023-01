Die Auferstehung im Himmel: Die pandemiegeplagte Luftfahrtbranche wird sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam erholen, so lautete lange die einhellige Meinung von Analysten. Doch Lufthansa , Emirates und Co. überraschen mit einem fulminanten Comeback. Allein Europas größter Billigflieger Ryanair flog im dritten Quartal einen Rekordgewinn ein, wie CEO Michael O'Leary heute stolz verkündete . Auch die Lufthansa hat die Krise überwunden, wenngleich sie nach wie vor ihren internen Kulturkampf nicht in den Griff bekommt, wie wir jüngst berichtet hatten . Unser Kollege Michael Machatschke ist dem Phänomen auf den Grund gegangen, warum die Airlines plötzlich wieder Geld verdienen .

Die Kreativität in Unternehmen: Der Erfinder Nikola Tesla konnte ein Objekt komplett in seiner Vorstellung bauen, der Mathematiker Isaac Newton war ein Genie der Integration und erkannte, dass zwei Dinge, die unterschiedlich erscheinen, in Wirklichkeit gleich sind. Diese beiden Denkweisen bilden zusammen mit dem "Splitting" und dem "Wahrnehmungswechsel" die Grundlage des kreativen Denkens, das heutzutage als Kernkompetenz für Mitarbeitende in allen Funktionen gilt. Wie Sie Ihre Kreativität in allen vier Dimensionen stärken können und die Denkweisen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern können, können Sie heute bei unseren Kollegen vom Harvard Business manager lernen .