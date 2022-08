Keine Lernkurve ist im Moment wohl so steil wie die von Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister plagt sich pausenlos damit, die Deutschen und ihre Unternehmen in Sachen Energieversorgung sicher durch den nächsten Winter zu bringen, und immer wieder stellt er fest: Jede gut gemeinte Idee hat auch ihre Schattenseiten.

Etwa die Gasumlage: Sie kostet die Verbraucher viel Geld – und soll Unternehmen retten, die in Not geraten sind. Doch prompt melden sich auch Antragsteller, die eigentlich stark genug sein sollten und keine Finanzspritze brauchen.

Ein Beispiel ist der süddeutsche Energieversorger EnBW. Dessen CEO Frank Mastiaux hat dem manager magazin gerade in seinen letzten Arbeitstagen noch mal ein großes Interview gegeben. Mastiaux verabschiedet sich demnächst mit 58 Jahren in den Ruhestand und hinterlässt ein gesundes Unternehmen. Das Ergebnis liegt leicht unter Vorjahr, aber von Existenznot ist man in Karlsruhe weit entfernt. Zudem sind über 90 Prozent der EnBW-Anteile in öffentlicher Hand. Trotzdem: Auf die Gasumlage von vornherein verzichten, das möchte Mastiaux nicht – denn teureres Gas einkaufen müsse er ja schließlich auch. Zitat: "Das können wir uns nicht leisten."