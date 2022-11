VW-Chef Oliver Blume will neue Fabrik in Wolfsburg kippen: Elf Wochen nach Amtsantritt des neuen VW-Chefs Oliver Blume rumort es gewaltig im zweitgrößten Autokonzern der Welt. Blume räumt radikal auf – und zugleich das Erbe seines Vorgängers Herbert Diess ab. Erst gab Blume die auf autonomes Fahren spezialisierte US-Beteiligung Argo auf. Jetzt verschiebt er nach Informationen meines Kollegen Michael Freitag VW-Modelle und auch Plattformen um Jahre. Den Super-VW Trinity rückt Blume um eine halbe Autogeneration nach hinten, wahrscheinlich von 2026 auf 2030. Und selbst das geplante neue Werk in Wolfsburg – eines der Lieblingsprojekte seines Vorgängers – will er nicht mehr bauen. Blume riskiert damit Ärger mit der mächtigen Betriebsratschefin Daniela Cavallo sowie mit den Vorständen der Marken VW und Audi. "Hier bleibt kein Stein auf dem anderen", hat uns einer von Blumes engen Begleitern gesagt. Sie können die ganze Geschichte in all ihren Details hier lesen: Powerplay – wie die Inventur bei VW aussieht und welche weiteren Börsenpläne der neue Chef verfolgt. In Wolfsburg, das können Sie sich vorstellen, hat sie heute mächtig für Wirbel gesorgt.