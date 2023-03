Die Crowd sollte Sono Motors das Solarauto Sion retten. Was Ende 2019 noch genug Geld für die Fortsetzung des Projekts brachte, schlug diesmal fehl . Sono will nun als Solar-Zulieferer weitermachen. Doch reicht das Geld dafür? Etwa 300 gekündigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss Sono abfinden und zehntausende Vorbesteller auszahlen.

Eine ganze Palette an Mobilität bietet BinBin. In Europa will das Unternehmen aus der Türkei bald in die Top 5 der Mikromobilitätsverleiher aufsteigen. Einen Schritt in diese Richtung – beispielsweise nach Deutschland – unternimmt BinBin jetzt mit der Übernahme von GoSharing .