Während des schier endlosen Hin und Her um die Übernahme von Twitter stellte sich die Frage vielleicht so klar wie nie: Was will Elon Musk eigentlich erreichen? Steckt hinter dem erratisch wirkenden Verhalten ein Plan? Dieser Frage sind die beiden Wirtschaftsforscher Andy Wu und Goran Calic für unsere Kollegen vom Harvard Business manager nachgegangen. Sie haben sich die zahlreichen Unternehmungen von Musk angeschaut und, wie sie selbst sagen, (etwas) Methode hinter dem vermeintlichen Wahnsinn entdeckt. Hier können Sie lesen, was Führungskräfte daraus lernen können.