Aktiensplit bei Tesla: Mit einem Umtausch von Tesla-Papieren im Verhältnis 3 für 1 will Tesla-Boss Elon Musk sein Unternehmen attraktiver für Kleinanleger machen. Die Aktionäre gaben ihrem umjubelten Idol auf der Hauptversammlung heute Nacht in Texas grünes Licht für den geplanten Split. Musk gab außerdem das Ziel aus, in jedem Jahr zwei Millionen Elektroautos produzieren zu wollen. Auch den Bau mindestens einer neuen Fabrik kündigte der CEO an, ohne einen Standort zu nennen.