Für Bundeskanzler Olaf Scholz, den früheren Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, war heute ein ziemlich guter Tag. Denn endlich hat sich eine Institution gefunden, die dem in der sogenannten Cum-Ex-Affäre der Hamburger Warburg-Bank seit Monaten stark unter Druck stehenden Regierungschef mal ein Positivzeugnis ausstellt: Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg nämlich. Die Behörde hat heute mitgeteilt, dass sie bei Scholz kein Fehlverhalten gefunden hat und daher auch nicht gegen ihn ermitteln werde. Sie hat mit dieser Begründung die Beschwerde eines Hamburger Rechtsanwalts zurückgewiesen, der dieses Fehlverhalten eben doch zu sehen meint. Der Anwalt namens Gerhard Strate ist das, was man einen Staranwalt nennt und offensichtlich kein Scholz-Freund. Er warf den Staatsanwälten vor, sie ermittelten einfach nicht intensiv genug.

Zur Erinnerung: Im Kern dreht sich der Konflikt um die Frage, ob SPD-Spitzenpolitiker der Hansestadt den lokalen Finanzbehörden hinter den Kulissen nahegelegt haben, Steuerforderungen gegenüber der Bank aus Cum-Ex-Deals nicht einzutreiben. Es geht um immerhin 47 Millionen Euro. Scholz bestreitet diese Einflussnahme vehement. Der Bundesgerichtshof hat inzwischen festgestellt, dass Cum-Ex-Geschäfte rechtswidrig sind.

Das erkennt auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg an. Sie meint allerdings, dass sich das Hamburger Finanzamt seinerzeit nicht falsch verhalten hat, als es gegenüber den Warburg-Bankern auf die Steuer verzichtete. Die Rechtslage sei damals nicht so klar gewesen und die Steuerbeamten hätten daher, wie es im Juristen-Deutsch heißt, ihr "Ermessen ausgeübt". Und wenn aus damaliger Sicht nichts unbedingt Strafbares im Gang war, kann Scholz daran auch nicht beteiligt gewesen sein. Hinterher ist man ja immer schlauer.

Olaf Scholz hat heute also allen Grund, sich an der Gewaltenteilung zu freuen. Die funktioniert in seiner Heimatstadt ganz in seinem Sinne.