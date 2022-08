Allerdings besteht Grund, aktiv zu werden. Deutschland wird die Unabhängigkeit von russischem Gas nur erreichen können, wenn der Verbrauch im ganzen Land bis zum Winter um 25 Prozent reduziert wird. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Kuhn mit seinen Kollegen erstellt hat. Weil bereits viele Monate der Untätigkeit verstrichen seien, bestehe nun Zeitdruck, so der Wissenschaftler.

Das heißt: Der Gasverbrauch zur Stromerzeugung und in der Industrie muss sinken und, was schon vielfach laut wurde, auch die Temperaturen in Gebäuden und Wohnungen sollten sinken. Privathaushalte etwa, so Kuhn, könnten ihren Gasverbrauch um 15 Prozent reduzieren, wenn sie ihre Raumtemperatur um bis zu 2,5 Grad herabsetzen. Ein Blick auf die Gasrechnung könnte vielen helfen, sich in den kommenden Monaten zu einem Zugeständnis dieser Art durchzuringen.