Für Aktieninhaber war es eine aufreibende Woche. Am Dienstag stürzte der deutsche Leitindex Dax auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren: 12.401 Punkte. Seither geht es bergauf, am Freitag stiegen die Kurse wieder über die 13.000er-Marke. Wie sollen Anleger reagieren: kaufen, halten, verkaufen? Darüber hat unser Kollege Christoph Rottwilm mit Sven Streibel gesprochen. Streibel ist seit dem 1. Juli neuer Chef-Aktienstratege der DZ-Bank – und er räumt ein, dass er in der ersten Arbeitswoche schon reichlich Überstunden machen musste: "Der Markt hält mich in Atem."