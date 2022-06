Ende des Corona-Lockdowns: Nach zwei langen Monaten endete an diesem Mittwoch der harte Lockdown in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai. Die strengen Maßnahmen haben weltweit für Störungen in den Lieferketten gesorgt, da Shanghai die größten Hafenanlagen der Welt betreibt. Noch immer staut sich rund 3 Prozent der weltweiten Containerfrachtkapazität vor den Hafenanlagen. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität ist allerdings unrealistisch. Mit welchen Problemen die Reedereien zu kämpfen haben und in welchen Häfen die Schiffe sogar länger warten als in Shanghai, hat unser Kollege Helmut Reich für Sie recherchiert: Warum der Dauerstress für die Lieferketten nicht vorbei ist.