Der Crash in der Techbranche: Jahrelang wurde der Technologiesektor mit billigem Geld geflutet, die Bewertungen schienen keine Grenzen zu kennen. Doch in diesem Jahr folgte dann mit dem Tech-Crash die Vollbremsung, allein in Europa wurden mehr als 400 Milliarden Dollar an Firmenwert verbrannt. Doch ganz so schlimm wie befürchtet ist die Lage dann doch nicht, wie eine Studie des Risikokapitalgebers Atomico zeigt. Kollege Kai Lange hat den Report ausführlich analysiert und beschreibt hier die wichtigsten Erkenntnisse.