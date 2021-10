Wortpaare:

Oberster Hemdknopf offen oder geschlossen? Offen.

Sneaker oder Lederschuhe? Sneaker.

Deutsche Bank oder N26? Das kann ich nicht sagen.

Faszination am Scheitern oder Freude am Erfolg? Freude am Erfolg.

Elektroauto oder Verbrenner? Elektro.

Selleriesaft oder Cola? Cola.

Manager oder Managerin? Weder noch: Chefredakteur.

Foto: Marina Weigl für manager magazin