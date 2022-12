Schlechtes Wetter bedroht LNG-Lieferungen an Nord- und Ostsee: Deutschland will so rasch wie möglich Flüssigerdgas (LNG) als Ersatz für russisches Gas importieren. Der Bund hat deshalb einen Deal des Energiehändlers Trafigura zur Lieferung von LNG an das deutsche Unternehmen Sefe mit einer Kreditgarantie abgesichert. Doch nun droht der rasche LNG-Import am Wetter zu scheitern: Starker Wind und hohe Wellen haben bereits einige Arbeiten an den ersten deutschen LNG-Terminals unterbrochen. Sie könnten einige der Projekte, die bis Jahresende anlaufen sollen, verzögern.