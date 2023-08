Familie Schörghuber gehört zur Unternehmerelite von Bayerns Landeshauptstadt München. Sie machen in Immobilien (Arabellapark in München), in Getränken (Paulaner-Brauerei), in Hotels (Westin in Hamburg) und in Seafood (Lachsfarmen in Chile). Und wie viele reiche Familien haben auch sie Probleme beim Generationswechsel. Dem fiel nun der Jurist Ralph Becker zum Opfer, wie meine Kollegin Margret Hucko berichtet. Zum Münchener Familienzwist geht es hier entlang.