Mit dem Slogan "Servus Zukunft" tritt die FDP zur Landtagswahl in Bayern im Oktober an. Zur Präsentation fuhr Spitzenkandidat Martin Hagen (41) im Delorean DMC-12 vor . Richtig, das Gefährt aus "Zurück in die Zukunft". Ob E-Fuels im Wahlkampf eine Rolle spielen werden? Den Film-Delorean betankten Marty McFly und Doc Brown immerhin mit Sprit aus Biomüll. 2018 würgte sich die FDP in Bayern mit 5,1 Prozent in den Landtag, ein erneuter Einzug scheint unsicher. Für Martin (oder Marty?) Hagen heißt es nach dem 8. Oktober in jedem Fall "Servus Zukunft" – ob im positiven oder negativen Sinne.