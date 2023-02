In einem ersten Schritt verbot die Europäische Union die Einfuhr von russischem Rohöl, das per Schiff geliefert wird. Die Folgen für Russland infolge des Embargos hielten sich bislang allerdings in Grenzen. So schrumpfte die russische Wirtschaft im vergangenen Jahr nach Angaben des Internationalen Währungsfonds mit minus 2,2 Prozent deutlich weniger als erwartet.