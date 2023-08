In Krisen treten viele Unternehmen auf die Bremse und kürzen bei Kosten und Ausgaben (siehe oben). Ein Fehler, wie Ranjay Gulati weiß. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre der Harvard Business School in Boston beschreibt in der Titelgeschichte des neuen Harvard Business managers, wie es besser geht. Gulatis Rezept in Kürze: Unternehmen sollten in ausgewählten Bereichen Kosten senken, in anderen aber zugleich in neue Fähigkeiten investieren, um gestärkt aus der schwierigen Phase hervorzugehen. Zu dem Zweck rät der bekannte Fachbuchautor Managerinnen und Managern zu drei Dingen: "Sensemaking", "Bootstrapping" und "Stakeholder-Balance". Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie in Gulatis ausführlichem Stück: Investieren, wenn andere sparen .