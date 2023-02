Der Mini ist eigentlich eine britische Fahrzeug-Ikone. Seit der Übernahme durch BMW hat er neue Erfolge gefeiert. Doch jetzt müssen hartgesottene Mini-Fans (zu erkennen am Union-Jack-Muster auf den Heckleuchten) noch einmal richtig stark sein: Das Elektromodell des Mini will BMW künftig in China bauen, und neue Modelle künftig mit dem dortigen Partner Great Wall entwickeln. Wie die Kollegen Michael Freitag und Henning Hinze erfahren haben, versprach Ministerpräsident Li Keqiang kürzlich persönlich Unterstützung bei dem Vorhaben , die lange fehlende Erlaubnis der Behörden kommt.

Bei Volkswagen dagegen fiel eine Entscheidung für die Heimat: Auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg erfuhren die Beschäftigten heute, dass der zuletzt wenig ausgelastete Stammsitz des Konzerns den Zuschlag für ein neues Elektromodell erhalten hat. Ab 2026 soll der vollelektrische Kompakt-SUV in der Größe eines heutigen Tiguan in Wolfsburg gefertigt werden. Ansonsten aber sorgt ein Rundschreiben für Aufruhr im VW-Reich: Trotz der drastischen Preisnachlässe von Tesla will VW in Deutschland die Preise erhöhen – ein Schock für einige Händler.